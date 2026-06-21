「最高の勝利！！」長友佑都、チュニジア戦を終えた日本代表選手の集合ショットを公開！ 「極上の景色を」
サッカー日本代表の長友佑都さんは6月21日、自身のInstagramを更新。チュニジア戦を終えた日本代表選手の集合ショットを披露しました。
【写真】長友佑都＆日本代表選手の集合ショット！
この投稿にコメントでは「最高」「ナイスゲームでした」「同世代の鏡です」「次も共闘！！」「長友選手のかけ声が、画面から伝わってきました」「ブラボー！ 極上の景色を」「本当に貴重な貴重な存在です」「長友さんの声かけは素晴らしい！」と喜びの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】長友佑都＆日本代表選手の集合ショット！
「最高の勝利！！ まだまだここから」長友選手は「最高の勝利！！ まだまだここから」とつづり、2枚の写真を投稿。同日日本時間13時から行われたサッカーワールドカップ日本代表の2戦目、対チュニジア戦を4対0の勝利で飾った喜びをつづり、代表選手らと肩を組む笑顔の集合ショットを披露しています。
レジェンドの証「レガシーパッチ」を獲得！5大会連続でワールドカップに臨む長友選手。今大会から導入された、5大会以上出場した選手に功績をたたえる「レガシーパッチ」が付与されています。16日の自身のInstagramの投稿では、初戦のオランダ戦の様子や「レガシーパッチ」の写真を披露。長友選手が「One team 世界一の団結力」とつづる、日本代表チームの次戦も期待したいですね！
(文:福島 ゆき)