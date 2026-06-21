「あなたは子供と一緒に死ぬつもりだね」

【衝撃の乗車体験】運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉

たまたま乗ったタクシーで、運転手にそう話しかけられたKさん（投稿時：沖縄県・50代女性）。

そのころ彼女は、確かにとてもつらい気持ちを抱えていて......。

＜Kさんからのおたより＞

初めての子供に発達の遅れがあると言われました。

そのことで姑には「あなたの実家に原因がある」と言われ、近所の方には「普通の学校に行けるの？」と言われ、辛くて悲しくて生きていくことが嫌に。

子供と一緒に死ぬ事を考えていた時、たまたま乗ったタクシーの運転手さんに声をかけられました。

「地獄に落ちるよ」

怖がらないで聞いてね。あなたは子供と一緒に死ぬつもりだね。ダメだよ。

子供の命を奪ってはいけないよ。地獄に落ちるよ。

この子は命の炎がとても弱々しくて今にも消えてしまいそうだけど、あなたの力がこの子を守って生かしてくれるんだよ。

だから死んではいけないよ。辛いこともあるだろうけど、生きていたらきっと良いことがあるよ。

この子はきっとあなたの励みになる子どもだよ。

運転手さんにそんなことを言われてパニックになった私は、「あなたは何ですか？ どうしてそんな事を言うの？ あなたに何がわかるの？」と反論してタクシーを降りました。

結局死ねずに生きています。子供は30歳を過ぎました。生きてて良かったです。

あの時のタクシーの運転手さんにお礼を言いたいです。

本当に私の励みになる子に育っています。ありがとうございます。



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