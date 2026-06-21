◇プロ野球セ・リーグ 中日 5-3 巨人（21日、東京ドーム）

終盤に逆転し、カード勝ち越しとした中日。試合後に井上一樹監督がインタビューに応じました。

この日は3点ビハインドで8回を迎えるも、大勢投手をとらえ一挙4得点で逆転。「みんな集中してくれてね。なかなか点数が取れないっていうところの中で、この回だっていう形で、集中してくれました」と振り返ります。

さらに逆転の2点タイムリーを放った代打・阿部寿樹選手についても「ここぞという場面の阿部をおいてますので、よく打ってくれました」と信頼感をのぞかせながら,ねぎらいました。

さらに先発・柳裕也投手については「ちゃんと仕事をしてくれた」と評価。「点数をちょっと取られたところで、本人は納得いかないという部分はあるでしょうけど、仕事はきっちりしたと思います」とねぎらいました。

さらに今後に向けても「一戦一戦、また集中して戦うのみ」と言及。それでも「後半に点数を取れたっていう今日の勝ち。こういう風に押されて逆転っていう形の試合がなかなか出来なかったんですけど、そういった試合が増えるように、これからまた選手を鼓舞したいと思います」と語りました。