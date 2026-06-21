清原果耶さんが選んだ一冊は『どこにでもあるケーキ』。「目の前が明るくなり、ほんの少し毎日が生きやすくなる気がします」

清原果耶さんが選んだ一冊は『どこにでもあるケーキ』。「目の前が明るくなり、ほんの少し毎日が生きやすくなる気がします」