熊田曜子、美脚ライン際立つ人魚コスチューム公開 ポールダンス世界大会の様子に絶賛の声「美しすぎます」「幻想的ですね」
【モデルプレス＝2026/06/21】タレントの熊田曜子が6月21日までに自身のInstagramを更新。ポールダンス世界大会の写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】43歳美人タレント「本物の人魚みたい」と話題の本格コスプレ衣装姿
熊田は「ポールダンス世界大会『International Pole Artist 2024』に出場した際の演目〜YouTube 熊田曜子チャンネルにアップしたよ」とつづり、世界大会の写真を複数枚投稿。煌びやかなスパンコールが目を惹くタイトな人魚のコスチューム姿を公開した。コスチュームからは、引き締まった脚のラインが印象的となっている。また熊田は「人魚になりたかったから夢が叶った」と嬉しそうにコメントしている。
この投稿に「美しすぎます」「本物の人魚みたい」「世界大会への出場凄い」「鮮やかな衣装ですね」「素敵です」「幻想的ですね」「脚のラインが綺麗」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】43歳美人タレント「本物の人魚みたい」と話題の本格コスプレ衣装姿
◆熊田曜子、人魚コスチュームで美脚際立つ
熊田は「ポールダンス世界大会『International Pole Artist 2024』に出場した際の演目〜YouTube 熊田曜子チャンネルにアップしたよ」とつづり、世界大会の写真を複数枚投稿。煌びやかなスパンコールが目を惹くタイトな人魚のコスチューム姿を公開した。コスチュームからは、引き締まった脚のラインが印象的となっている。また熊田は「人魚になりたかったから夢が叶った」と嬉しそうにコメントしている。
◆熊田曜子の投稿に反響
この投稿に「美しすぎます」「本物の人魚みたい」「世界大会への出場凄い」「鮮やかな衣装ですね」「素敵です」「幻想的ですね」「脚のラインが綺麗」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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