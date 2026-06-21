LE SSERAFIMカズハ、ノースリ自撮りショットで美ウエストちらり「スタイルの良さが異次元」「大人の色気がすごい」の声
【モデルプレス＝2026/06/21】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が6月21日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿の自撮りショットを公開した。
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カズハは、室内での自撮りショットを複数枚投稿。ベスト風のグレーのピンストライプ柄ノースリーブトップスにデニムパンツを合わせたコーディネートを披露した。美しい二の腕のラインが際立ち、引き締まったウエストがちらりとのぞいている。
この投稿に、ファンからは「スタイルの良さが異次元」「格好良すぎる」「大人の色気がすごい」「シンプルコーデなのに圧倒的におしゃれ」「存在が芸術品」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆カズハ、ノースリ＆デニムコーデ公開
カズハは、室内での自撮りショットを複数枚投稿。ベスト風のグレーのピンストライプ柄ノースリーブトップスにデニムパンツを合わせたコーディネートを披露した。美しい二の腕のラインが際立ち、引き締まったウエストがちらりとのぞいている。
◆カズハの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルの良さが異次元」「格好良すぎる」「大人の色気がすごい」「シンプルコーデなのに圧倒的におしゃれ」「存在が芸術品」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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