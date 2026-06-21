AKB48佐藤綺星、ノースリ＆太ももチラ見せデニム姿に絶賛の声「ボトムスがセクシー」「天使降臨」
【モデルプレス＝2026/06/21】AKB48の佐藤綺星（さとうあいり）が6月20日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、話題となっている。
【写真】21歳AKB次世代エース「ノースリーブ姿が眩しい」と話題の肌見せコーデ
佐藤は「『好きish』握手会1日目ありがとうございました 明日もよろしくお願いします」とつづり、8月19日リリースのAKB48の68thシングル「好きish」の握手会について報告。裾に大きな白フリルがついた淡いピンクのノースリーブポロシャツに、太もも部分がカットアウトされたデニムを合わせたコーディネートを披露した。デニムからは太ももがちらりとのぞき、ノースリーブからは美しい二の腕のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「抜群に可愛い」「天使降臨」「ノースリーブ姿が眩しい」「おしゃれすぎる」「透明感が半端ない」「ボトムスがセクシーでドキッとした」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】21歳AKB次世代エース「ノースリーブ姿が眩しい」と話題の肌見せコーデ
◆佐藤綺星、ノースリ＆太ももチラ見せデニムショット公開
佐藤は「『好きish』握手会1日目ありがとうございました 明日もよろしくお願いします」とつづり、8月19日リリースのAKB48の68thシングル「好きish」の握手会について報告。裾に大きな白フリルがついた淡いピンクのノースリーブポロシャツに、太もも部分がカットアウトされたデニムを合わせたコーディネートを披露した。デニムからは太ももがちらりとのぞき、ノースリーブからは美しい二の腕のラインが際立っている。
◆佐藤綺星の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「抜群に可愛い」「天使降臨」「ノースリーブ姿が眩しい」「おしゃれすぎる」「透明感が半端ない」「ボトムスがセクシーでドキッとした」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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