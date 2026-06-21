矢吹奈子、肌見せノースリ姿のオフショット公開に絶賛の声「大人っぽくて素敵」「眼福」
【モデルプレス＝2026/06/21】女優の矢吹奈子が6月20日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】25歳元K-POPアイドル女優「美しすぎる」と話題の肌見せショット
矢吹は「ファンミ」「久しぶりにファンの皆さんに近くでお会いできて嬉しかったです またすぐ会いましょう」とつづり、ファンミーティングのオフショットを複数枚投稿。ドット柄の白いノースリーブワンピースや、大ぶりのリボンがあしらわれたグレーのノースリーブトップス姿を披露した。引き締まった美しい二の腕が際立つ装いを見せている。
この投稿に、ファンからは「二の腕が美しすぎる」「白いワンピース姿が天使みたい」「スタイル良すぎ」「眼福」「メイクもヘアスタイルも全部可愛い」「ノースリーブ姿が大人っぽくて素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元K-POPアイドル女優「美しすぎる」と話題の肌見せショット
◆矢吹奈子、ノースリショット公開
矢吹は「ファンミ」「久しぶりにファンの皆さんに近くでお会いできて嬉しかったです またすぐ会いましょう」とつづり、ファンミーティングのオフショットを複数枚投稿。ドット柄の白いノースリーブワンピースや、大ぶりのリボンがあしらわれたグレーのノースリーブトップス姿を披露した。引き締まった美しい二の腕が際立つ装いを見せている。
◆矢吹奈子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「二の腕が美しすぎる」「白いワンピース姿が天使みたい」「スタイル良すぎ」「眼福」「メイクもヘアスタイルも全部可愛い」「ノースリーブ姿が大人っぽくて素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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