

「『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』 まどかちゃん・ほむらちゃんのマジカルタイム！！」

関西最大級の推しイベント「ちゃやまち推しフェスティバル 2026」内のミニステージイベント「『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』 まどかちゃん・ほむらちゃんのマジカルタイム！！」が21日に開催され、『名探偵プリキュア！』のキャラクター、キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウがサプライズ出演。「まどか☆マギカ」と『名探偵プリキュア！』のスペシャルコラボが実現した。

【動画】「なぜ？謎？！ANSWER」を5人でダンス

■ステージにも慣れた様子のまどかちゃん・ほむらちゃん

2025年の「アニメイトガールズフェスティバル」や「AnimeJapan 2026」など様々な催しに参加してきた、 かなめまどかちゃんとあけみほむらちゃん。『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉 』予告第 3 弾の上映後、司会の呼び込みで元気良く登場すると、早速撮影タイムがスタート。慣れた様子で、カメラの前でポーズをとっていく。

カメラ対応のみならず、お知らせもばっちり。 〈ワルプルギスの廻天〉が8月28日に公開されることや、7月から劇場版[前編][後編][新編]のリバイバル上映が始まっていくことを伝え、お客さんに挨拶して去ろうとすると……なんと、『名探偵プリキュア！』のキュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウの 3 人がサプライズ登場！ 会場は大きな拍手で迎え入れた。

■”変身してがんばる”おともだち同士の共演

「プリキュア」シリーズ 23 作目となる『名探偵プリキュア！』は、シリーズ史上初「探偵」のプリキュア。1999 年を舞台に、「困っている人を助けたい」という想いを胸に、探偵として活躍していくキュアアンサー達の物語。「まどか☆マギカ」の鹿目まどかたちと同じく”変身してがんばる”おともだちということで、 今回のコラボが実現した。 そんなおともだちの登場に、まどかちゃん・ほむらちゃんも嬉しそうな様子。

■「なぜ？謎？！ANSWER」を5人でダンス

そして、この日だけの特別ステージとして、『名探偵プリキュア！』エンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」を、5人でダンスを披露することに。これまでダンスをしたことがなかったまどかちゃん・ほむらちゃんも、練習の成果あってか5人の息の合った素敵なダンスで、会場の盛りあがりは最高潮に。

『名探偵プリキュア！』からも、TVアニメが ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜あさ8時30分から放送中なことや、謎に包まれたままだったプリキュアの正体を推理する「キュアエクレールの正体は誰？」キャンペーンなどお知らせがあり、最後に、みんなで仲良く集合写真を撮ってステージは終了した。