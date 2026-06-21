◆パ・リーグ 日本ハム０―８ソフトバンク（２１日・エスコンフィールド）

ソフトバンクは４回無死、栗原陵矢がフルカウントから金村の高めのストレートを捉え、右翼席へ８試合ぶりの２０号ソロ。球団では０５年の松中信彦以来の２１年ぶり、５７、６１、６２年の野村克也、８８年の門田博光に続く４人目の両リーグ最速２０号となった。

目の下には「父の日と侍ブルーの２つをかけてって感じです」とアイブルーシールを貼って臨んだ。父・和弘さんについて「今でも厳しい父ちゃんです。父ちゃんなりの打ち方があるみたいで。それをやらないといけないかもしれないです」と感謝しながら苦笑いを浮かべた。

「気になったすね〜」と、振り返ったのは、プレーボールと同時刻にキックオフとなったサッカー日本代表のチュニジア戦。球場の右翼には試合経過の速報が表示されており「えらい早い段階で１点入ってたんで、ネクストに行くのがちょっと遅れたっす。強いな〜と思いながら」と、２戦目に快勝した日本台代表への祝砲にもなった。