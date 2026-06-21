◎サッカーW杯の日本戦が行われたメキシコ・モンテレイでロッテ・山口のユニホームを着た外国人の写真がXに投稿され、表示回数が90万を超える話題に。本人に伝えると「意味わからへん。何したいん？」と言いながら笑顔でした。

◎ウオーミングアップを終えた楽天・内は、球団関係者に日本戦の経過を確認。「3―0？マジ？あと1点欲しいな…」と話して外野グラウンドでの練習へ。直後に上田が4点目を決めました！

◎西武・平良はサッカーの北中米W杯について「そんなに気にはならないんですけど、W杯やってるので何人かとウイイレ（サッカーゲーム）はしました」。実際にプレーしてもうまそうですね。

◎ヤクルト・池山監督は「今日は野球よりサッカーじゃないの？日本も世界レベルになってきたから面白いよね」。日本戦開始の30分後にプレーボールでした。

◎日本代表がチュニジアに快勝。楽天・吉井新監督は「サッカーはよう分からん」としつつ「ルールは知らんけど、応援はしてますよ！」と笑顔でした。

◎巨人に加入した小笠原は、新たな同僚との交流について問われ「仲良くしに来たわけではないので。それぐらいの緊張感を持って仕事をしたい」とキリッと一言。ただ、その後は笑って「仲良くしたくないわけじゃないですよ！」。仲良しに越したことはないですもんね。