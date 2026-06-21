県政運営に県民の声を反映させようと秋田市で鈴木知事と県民の意見交換会が開かれました。



「県民と知事の本音トーク」と題した意見交換会には事前の応募から抽選で選ばれた約30人参加し、人口減少問題などを中心にさまざまな意見が出されました。



秋田市在住の女性

「(子どもの)幸福度が高いにも関わらず県外流出が多いということがもったいないと感じています。」



鈴木知事

「私はやっぱり子どもたちにとってはとってもいい場所だと秋田思うんですが、段々青年時代、20代とかってなっていくと物足りないなという地域になってしまっているんではないかというふうに私は感じています」





鈴木知事は人口の流出を最大の課題と捉え県外からの子育て世代の移住促進に力を注いでいることを伝えました。由利本荘市在住の男性「秋田全体で考えていったときに過疎地域にどうしてもお家を建てて高齢になった方が今後どうしても住み続けないといけないというどうしても出られない事情とかというところもあると思いますけどもやっぱそういった過疎地域もしっかりと支援していく必要があると思いますけども知事の考えをお聞かせいただきたいなと。」鈴木知事「移住を頑張ろうと思っているのは移住と言いながら実際はAターン、帰ってくる人たちがメインターゲットなんですけど」「自分のいた市町村に戻っていただけるような形のね、その誘導策みたいなとこまでまだできてないんですけどそういう自分の中の事業構想を持っています。」新たな移住促進政策の実現にも意欲を示した鈴木知事。秋田の課題と将来の在り方について意見を交わすこのイベントは11月までに能代市と由利本荘市でも開催される予定です。