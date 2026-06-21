陸上100メートルハードルで東京世界陸上にも出場した中島ひとみ選手（30）が2026年6月16日、自身のインスタグラムを更新。パロマ瑞穂スタジアムで行われた日本選手権で初優勝した喜びをつづった。

「本当に幸せです」

中島選手は、「14年前、最後に日本一を獲ったこの場所で14年ぶりの日本一」とコメントを添えて、トロフィーを持つ姿や美しい腹筋が際立つ笑顔ショットなどを投稿した。「アジア大会内定」といい、「すごく、すっっっごく長かったけどまたこの景色を見ることができて本当に、本当に幸せです」とつづっていた。

「たくさんの人に、たくさんのありがとう」と感謝を語り、「そして、またこれからの挑戦も一緒に走ってください！」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、トロフィーをかかげて笑顔をみせていた。2枚目では、鍛え上げた腹筋が際立つ笑顔ショットを披露していた。3枚目では、首に金メダルをかけて、笑顔で手を振っていた。

この投稿には、「待ち受け画面にしたいくらい」「カッコいいです！！」「めちゃくちゃカッコいい」「凄すぎる！」「すごい腹筋」といったコメントが寄せられていた。