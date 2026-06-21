７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表の選考合宿が２１日、神奈川・平塚で行われた。第２日目となるこの日は２試合の実戦形式練習が実施された。

首都大学リーグの剛腕が猛アピールだ。この日の第２試合で先発した日体大の変則右腕・馬場拓海投手（４年＝福岡大大濠）は、右打者の内角にシュートして食い込む直球と、外角に大きく逃げるスライダーを操り、２回完全投球で３奪三振の圧巻投球。

「自分はどこに行ってもいないタイプだと思うので、自分の特徴を引き出せたらいいなと思って、今日投げられました」と笑顔で振り返った。

ネット裏に集まったスカウト陣からは「球の出所がわかりにくい上に、球が強い。右打者にとっては怖さがあって、打ちづらいと思う」との声もあがり、評価を高めた。

馬場の最大の特徴は独特の投球フォーム。自身は「スリークウォーターだと思っている」と語る、サイド気味のフォームから投じられる直球は威力抜群。曲がり幅の違う２種類のスライダーも武器だ。

今後の進路は「プロ一本」。自身初の大学侍へ「右（打者）の方が自分は強いと思っているので、そこを一番使えたら。レベルの高い選手がたくさんいる中で、自分が選ばれるように、周りの選手から吸収して成長につなげられたら」と意気込んだ。

◆馬場 拓海（ばば・たくみ）２００４年１２月２０日、佐賀県佐賀市生まれ。２１歳。小２の時に諸富北小で野球を始める。諸富中では佐賀フィールドナインに所属。福岡・福岡大大濠では２年春に甲子園出場。日体大では１年秋にデビュー。憧れの選手は高校の２学年先輩の山下舜平大（オリックス）。１８４センチ、８８キロ。右投右打。