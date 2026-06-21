◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）

巨人が痛恨の逆転負けを喫した。快勝ムードだった３−０の８回にエラーが絡んで大勢投手がまさかの４失点（自責０）…。初回に足を絡めて１点を先制すると、泉口友汰内野手が２か月ぶりの４号ソロ＆猛打賞の大暴れ。小刻みに加点し、６回途中からの継投で逃げ切り態勢に入っていたが、勝利の方程式が守りのミスからもろくも崩れた。リーグ戦再開後、最初の同一カード３連戦で１勝２敗と負け越しの再スタートとなった。

たったひとつのミスから暗転した。２連勝が見え始めていた３点リードの８回無死一塁。大勢投手が鵜飼を打ち取ったゴロが、二塁のアンツーカーで少し高くバウンドした。併殺を狙おうと動き始めていた二塁・浦田が打球をグラブではじき、２死ランナーなしとなるはずが無死一、三塁に。セットアッパー右腕も何とか踏ん張ろうと、続く石伊から三振を奪ったが、４番・細川の詰まらせた当たりが右前へ落ちまず１失点。サノーを遊飛にねじ伏せたが、高橋周平にもタイムリーを浴び１点差に迫られた。続く村松にフルカウントから投じた膝元への力強い真っすぐも、無情にもボール判定で２死満塁。最後は代打・阿部に逆転２点タイムリーを浴びると、大勢が思わず天を仰いだ。

ゲームの出だしは鮮やかな速攻だった。巨人は初回１死から松本剛が、技ありの右前安打で出塁。２死後、完璧なスタートを切り二塁へ滑り込んだ。中日の石伊捕手が送球を諦めたほど。直後にダルベックがコンパクトなスイングで、中前へ運んだ。「松本選手がいい盗塁をしてくれたおかげで、得点につながったよ。先制できてよかった」と助っ人砲も感謝。足を絡めた理想的な攻撃で、１点を先取した。

そろそろ追加点が欲しかった４回、２死から泉口がスライダーをうまくとらえ、右越え４号ソロを放った。「うまく反応できました。いい追加点になってよかったです」。４月８日の広島戦（マツダ）以来の一発で貴重な１点を追加した。６回２死二塁からは、３安打目となる中越え二塁打。「次の1点が大事になると思っていたので、ランナーをかえすことができてよかったです」という勝負強い一打で、ダメ押しの３点目をたたき出した。４月２１日の練習中に、打球が顔面に直撃するアクシデントに見舞われた今季、復帰後もなかなか調子が戻らなかったが、２回の第１打席でも痛烈な右前安打を放つなど、あと三塁打でサイクル安打となる固め打ち。本塁打と同じく４月８日以来となる猛打賞で、６月は４２打数１３安打の打率・３１０。完全復活を印象付けた。

しかし、その３点のリードを守り切れなかった。先発の井上温大は無失点投球を続けていたが、６回途中にピンチを招くと２番手・船迫にスイッチ。７回に田中瑛斗が登板。７回に２死一塁から、代打・板山に右翼線へ運ばれたが、ライトの松本剛が素早くクッションボールを処理し、浦田−岸田とつなぐ鮮やかな中継プレーで本塁タッチアウト。チームが一丸となって失点を防いだ。

しかし、そうして３ー０で迎えた８回に不動のセットアッパー大勢がまさかの４失点。９回表にも１点を失うと、９回裏は２死満塁と中日の守護神・松山を攻め立てたが、あと一本が出ず悔しい敗戦となった。浦田は今季初エラーが手痛い一敗につながってしまったが、この苦い経験はきっと将来の糧となる。気持ちを切り替え、この借りはグラウンドで返す。