◇セ・リーグ 中日５−３巨人（2026年6月21日 東京ドーム）

中日が執念の逆転劇を演じ、6カードぶりの勝ち越しを決めた。

前日20日に、1リーグ時代の1941年以来、球団85年ぶりとなる同一シーズン3度目の1安打以下の零敗を喫した打線が、終盤に意地を見せた。

この日も中盤までは振るわなかった。0―1の4回1死一、二塁では5番・サノー、6番・福永が凡退。0―2の6回1死二塁でも後続にあと一本が出なかった。0―3の7回2死一塁では代打・板山が右翼線二塁打を放ったものの、一走・田中が本塁で憤死した。なかなか試合の流れを変えられなかった。

だが、0―3の8回につながった。相手守備の乱れにつけこんで無死一、三塁の好機をつくると、1死から細川の右前適時打で23イニングぶりの得点を記した。この回から登板した相手4番手・大勢が投じた154キロ直球に詰まらされながらもはじき返し、「いい投手から打てて良かったです」と細川。2死一、二塁から高橋周も右前適時打で続き、1点差にまで迫った。なおも2死満塁の好機で、代打・阿部が打席に入った。

その初球だった。大勢が投じた外寄り高め152キロ直球を、狙いすましていたかのように捉えた。打球が右前で弾む。一気に2者が生還。一挙4得点で試合を引っ繰り返した。打線は9回にも相手6番手・田和を攻め、1死満塁から代打・石川昂が右前適時打を放ってリードを広げた。

5―3の9回は守護神・松山が2死満塁のピンチを招きながらも無失点で締めて10セーブ目。敗戦濃厚ムードを打破し、6月初のカード勝ち越しを決めた。