タカトシ・トシ、“ポケモンチャンピオン”への道 必勝法引っ提げ芸能界シニアトレーナーに挑戦 21日放送『有吉ぃぃeeeee!』
テレビ東京で21日午後10時から、『有吉ぃぃeeeee!』が放送される。今回は「トシ【ポケモンチャンピオン】への道〜炎の5番勝負シニア編〜」として、お笑いコンビ・タカアンドトシのトシの“挑戦”を追う。
【写真】ピカチュウ4位で悲鳴…「ポケモン総選挙」で1位に輝いたのは
この番組は、ゲーム愛の強さでは誰にも負けない“芸能界随一のゲーマー”有吉弘行が、本気でゲーム。毎回、芸人、アイドルから、芸能界の重鎮まで“ゲーム好き”そうな芸能人の家へ行き、話題の“eスポーツ”に挑戦している。
今回は、本気でポケモンをやり込んだトシが必勝法を引っ提げて芸能界シニアトレーナーに挑む。名勝負に熱狂。トシを脅かす刺客とは。
■出演者
【MC】
有吉弘行
【出演】
タカアンドトシ
田中卓志（アンガールズ）
【ゲスト】
小島聡、やす（ずん）、茂出木浩司
昼メシくん、ママタルト
的野美青（櫻坂46）
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この番組は、ゲーム愛の強さでは誰にも負けない“芸能界随一のゲーマー”有吉弘行が、本気でゲーム。毎回、芸人、アイドルから、芸能界の重鎮まで“ゲーム好き”そうな芸能人の家へ行き、話題の“eスポーツ”に挑戦している。
今回は、本気でポケモンをやり込んだトシが必勝法を引っ提げて芸能界シニアトレーナーに挑む。名勝負に熱狂。トシを脅かす刺客とは。
■出演者
【MC】
有吉弘行
【出演】
タカアンドトシ
田中卓志（アンガールズ）
【ゲスト】
小島聡、やす（ずん）、茂出木浩司
昼メシくん、ママタルト
的野美青（櫻坂46）