◇セ・リーグ 巨人3―5中日（2026年6月21日 東京D）

巨人は最下位・中日相手に3点リードの8回、一挙4失点して逆転負け。2カード連続負け越しで貯金が5に減った。

3―0で迎えた8回、4番手右腕・大勢がマウンドへ。だが、二塁・浦田の失策などで無死一、三塁のピンチを迎える。

1死後、細川の適時打で3―1とされ、2死一、二塁から高橋周の適時打で3―2。村松に四球を与えて2死満塁とすると、代打・阿部に2点適時打されて3―4と逆転を許した。

ここで降板した大勢は2/3回で27球を投げ、4安打4失点（自責0）で今季初黒星（1勝19ホールド3セーブ）を喫している。

打線は昨年8月の対戦から3連敗中だった相手先発右腕・柳の立ち上がりを捉え、初回にダルベックの適時打で1点先制。4回に泉口の右越え4号ソロで1点追加し、6回には2死から大城、泉口の連続二塁打で3点目を奪って柳を降板に追い込んでいた。

3―5で迎えた9回には、この回から5番手として登板した相手守護神・松山から代打・坂本の四球と途中出場していた増田大の左前打、松本の左前打などで2死満塁としたが、主将の3番・岸田が遊ゴロに倒れた。

先発左腕・井上は4回1死まで無安打投球。6回途中3安打7奪三振無失点と好投し、勝利投手の権利を得て降板したが、チーム単独トップとなる今季6勝目（5敗）を逃している。