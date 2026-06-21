「正直、ここまで…」２G１Aと爆発した上田綺世は何に驚いたのか「全く思っていなくて」【現地発】
［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ
日本代表は現地６月20日、メキシコのモンテレイでチュニジアと対戦。４−０で大勝を飾った。
この試合で大暴れしたのが、２ゴール・１アシストをマークしたCFの上田綺世だ。
１−０で迎えた31分に強烈なミドルシュートでネットを揺らすと、69分には巧みなポストワークで伊東純也のゴールをお膳立て。84分には技ありのヘッドで自身２点目を奪ってみせた。
この日、日本サポーターに現地のファンも加わり、スタジアムはまるでホームであるかのような雰囲気になった。
試合後、上田はこの“後押し”についてこうコメントした。
「これだけ日本から遠い環境で、もうほぼスタジアムも青一色で、自分たちがホームかのようにプレーできたのは、今日の結果に大きく貢献をしているのは間違いない。それと、やっぱり青い色を着ているのが日本人だけじゃないっていうのは、いま僕らがヨーロッパだったり、日本代表としても結果を残せているっていうことの表れでもあるんだし、日本という国がリスペクトされているのもあると思う」
28歳のストライカーは「正直、ここまで日本一色になるとは全く思っていなくて」と驚嘆し、こう言葉を続けた。
「もちろん、日本から足を運んでくれたサポーターの方も多くいて、ゴール裏もそうだし、家族もそうだし、スタジアム全体を見ても、２階席にも青いユニホームを着ている人がたくさんいて。でもその中に、現地の人や、まぁそれはわからないですけど外国人の方もいて。それだけ日本がリスペクトされて、応援されている、そういう国であり、そういうチームであると言う事は、すごく誇りだし。だからこそ、結果で期待に応えたいなと思います」
この試合で、日本を応援する海外のファンはますます増えたのではないだろうか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本代表は現地６月20日、メキシコのモンテレイでチュニジアと対戦。４−０で大勝を飾った。
この試合で大暴れしたのが、２ゴール・１アシストをマークしたCFの上田綺世だ。
１−０で迎えた31分に強烈なミドルシュートでネットを揺らすと、69分には巧みなポストワークで伊東純也のゴールをお膳立て。84分には技ありのヘッドで自身２点目を奪ってみせた。
試合後、上田はこの“後押し”についてこうコメントした。
「これだけ日本から遠い環境で、もうほぼスタジアムも青一色で、自分たちがホームかのようにプレーできたのは、今日の結果に大きく貢献をしているのは間違いない。それと、やっぱり青い色を着ているのが日本人だけじゃないっていうのは、いま僕らがヨーロッパだったり、日本代表としても結果を残せているっていうことの表れでもあるんだし、日本という国がリスペクトされているのもあると思う」
28歳のストライカーは「正直、ここまで日本一色になるとは全く思っていなくて」と驚嘆し、こう言葉を続けた。
「もちろん、日本から足を運んでくれたサポーターの方も多くいて、ゴール裏もそうだし、家族もそうだし、スタジアム全体を見ても、２階席にも青いユニホームを着ている人がたくさんいて。でもその中に、現地の人や、まぁそれはわからないですけど外国人の方もいて。それだけ日本がリスペクトされて、応援されている、そういう国であり、そういうチームであると言う事は、すごく誇りだし。だからこそ、結果で期待に応えたいなと思います」
この試合で、日本を応援する海外のファンはますます増えたのではないだろうか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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