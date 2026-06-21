「ワールドクラスのゴールマシーン」欧州名門が上田綺世の活躍を激賞！ 日本人初の快挙も伝える【Ｗ杯】
圧巻の活躍ぶりだった。
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦。４−０で快勝した。
開始４分、中村敬斗のアシストで鎌田大地が先制点を挙げる。31分に力感あふれるミドルでチーム２点目を挙げた上田綺世は、69分に鮮やかなフリックで伊東純也のゴールをお膳立て。背番号18は83分、武器の１つであるヘディングシュートでネットを揺らした。
２得点・１アシスト。上田のハイパフォーマンスを、所属するオランダの名門フェイエノールトも称賛する。クラブの公式Ｘで「アヤセ・ウエダ。ワールドクラスのゴールマシーン」と投稿する。
さらに、フェイエノールトでのいくつもの得点シーンを添えて「今や世界中が知っている」と綴る。また、この試合の優秀選手に選ばれた上田がトロフィーを手に持つ写真と共に、「ワールドカップの試合で２得点を挙げた史上初の日本人選手」と発信する。
2025-26シーズンで25ゴールを記録し、日本人選手として初のエールディビジ得点王に輝いた27歳は、世界の大舞台でも持ち前の決定力を発揮している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ミドルで！ ヘッドで！ 圧巻２発の上田綺世
森保一監督が率いる日本代表は、現地６月20日に北中米ワールドカップのグループステージ（Ｆ組）第２節でチュニジア代表と対戦。４−０で快勝した。
開始４分、中村敬斗のアシストで鎌田大地が先制点を挙げる。31分に力感あふれるミドルでチーム２点目を挙げた上田綺世は、69分に鮮やかなフリックで伊東純也のゴールをお膳立て。背番号18は83分、武器の１つであるヘディングシュートでネットを揺らした。
さらに、フェイエノールトでのいくつもの得点シーンを添えて「今や世界中が知っている」と綴る。また、この試合の優秀選手に選ばれた上田がトロフィーを手に持つ写真と共に、「ワールドカップの試合で２得点を挙げた史上初の日本人選手」と発信する。
2025-26シーズンで25ゴールを記録し、日本人選手として初のエールディビジ得点王に輝いた27歳は、世界の大舞台でも持ち前の決定力を発揮している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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