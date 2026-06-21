６月２２日（月）の近畿地方は、雲の多いすっきりしない天気となるでしょう。

梅雨前線は南に離れていますが、近畿地方は日本海からの湿った空気の影響を受ける見込みです。北の地域ほど雲が広がりやすいでしょう。

北部を中心に明け方にかけて雨が降り、日中も弱い雨の降る所がありそうです。中部と南部は雲が広がりやすいものの晴れ間がありそうで、南の地域ほど日ざしが届きそうです。

朝の最低気温は前日と同じくらいか低く、２１～２４℃くらいでしょう。少しムシッと感じられそうです。

日中の最高気温は、２６～２９℃くらいの見込みです。前日より低くなりますが、昼間はムシムシとした暑さになりそうです。こまめな水分補給を心掛けましょう。

２３日（火）は晴れ間の出る所が多い見込みです。２５日（木）から２６日（金）にかけては広い範囲で雨が降り、雨脚の強まる所もありそうです。

この先の日中の気温は、平年並みか平年より低い見込みです。ただ、湿気が多く、梅雨らしくジメジメ・ムシムシする日が続きそうです。体調管理や食中毒にも気を付けてください。

フィリピンの東にある台風７号は、週後半に沖縄に近づくおそれがあります。今後の情報にご注意ください。