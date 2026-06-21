◇プロ野球セ・リーグ 中日 5-3 巨人（21日、東京ドーム）

1勝1敗で中日との同一カード3戦目を迎えた巨人。終盤まで試合を優位に進めるも、逆転負けを喫しました。

この日の先発・井上温大投手は、初回の先頭に全球ボールで四球を与えます。それでも即座に持ち直し、後続を併殺に取るなど打者3人で抑える立ち上がり。これを援護すべく巨人打線は初回から奮起し、ダルベック選手のタイムリーで1点を先取しました。

さらに4回には泉口友汰選手がソロホームラン。スコアボードに0を並べていた井上投手は、チームトップとなる6勝目の権利を手に、6回途中無失点で降板となります。打線は攻撃の手を緩めず、6回裏2アウトから大城卓三選手の2塁打でチャンスメイク。続く泉口選手が勝負強さを見せ、3点目となるタイムリーを放ちました。

3点リードで8回を迎えた巨人でしたが、ここで起用された大勢投手が、まさかの失点。ヒットと味方のエラーで無死1、3塁のピンチを招くと、細川成也選手と高橋周平選手のタイムリーを浴びました。これで1点差とされると、村松開人選手には四球を許し、2アウト満塁のピンチ。ここで迎えた代打・阿部寿樹選手の2点タイムリーを浴び、逆転を許しました。

9回には田和廉投手がヒットと四球で1アウト満塁のピンチを招き、代打・石川昂弥選手のタイムリーで失点。9回裏には中日の守護神・松山晋也投手を相手に満塁の好機をつかむも、反撃及ばず敗れました。