かやぶき屋根のふき替えが進む「越前敦賀の民家」

どこか懐かしい気持ちにさせてくれる、かやぶき屋根の家―。集められた各地の古民家を眺め、旅する気分になれるのが大阪府豊中市の日本民家集落博物館だ。日本の多様な生活や文化を感じられ、建築好きにたまらない場所となっている。（共同通信記者＝井上康太郎）

17〜19世紀までに建てられた岩手から奄美大島（鹿児島）までの12棟の民家、茶室、農村歌舞伎舞台、米蔵などが、展示の中心となっている。最初に移築されてきたのが、高さ約12メートルの「飛騨白川の合掌造り民家」（岐阜）。2、3階が養蚕に使われていたもので、急勾配の切り妻の大屋根が迫力満点だ。

壁もかやぶきで、どことなくかわいいデザインの「信濃秋山の民家」（長野、国の重要文化財）は、豪雪地帯の冬の厳しさを想像させる。うまやをつなげたL字形の「南部の曲家（まがりや）」は馬の産地の岩手からで、板ぶきの「大和十津川の民家」（奈良）は杉の板壁が精悍な印象を与える。

貴重な建造物の維持には、約20〜40年ごとに屋根のふき替えが必要という。2028年度まで続く「越前敦賀の民家」（福井）のふき替えでは、大阪・関西万博のパビリオン「EARTH MART（アースマート）」の屋根に使われた蒜山（岡山）や阿蘇（熊本）のススキや近江八幡（滋賀）のヨシなどの材（約2700束）を再利用。費用の節約と万博の遺産継承につなげた。

今回の工事を担当する大西茅葺（かやぶき）の大西謙之代表（61）は、40年以上のキャリアのある大ベテラン。それでも、ふぞろいの自然素材を使って目の詰まった屋根に仕上げるのは難しく、毎回工夫し続ける。かやぶきの家はふき替えの費用の問題などで減ってきたが、夏は涼しく、地震や台風などの災害にも強いという。「自然に返るかやは地球に一番優しい素材」と教えてくれた。

毎月第2土曜午後に学芸員による解説があるほか、さまざまなイベントも開催。博物館の山城統主任学芸員（62）は「ここで全国の民家を見て、ぜひ現地を訪れてほしい」と話している。

◎日本民家集落博物館

1956年に前身の豊中市立民俗館がオープンし、服部緑地の一角にある敷地は約3万6千平方メートル。屋根のふき替えの時期を迎えた建物が4棟あり、多額の維持・管理費のため賛助金や寄付を募るほか、ボランティアも募集している。2025年度の入館者数は約2万9千人で、うち約15％（約4400人）を外国人が占めた。

移築された「飛騨白川の合掌造り民家」

長野県から移築された「信濃秋山の民家」

奈良県から移築された「大和十津川の民家」

「越前敦賀の民家」でかやぶき屋根のふき替え作業をする大西謙之さん