サカナクション「新宝島」の「Dragons Mix」映像付きフルバージョンが公開 春季キャンプ・公式戦の映像が満載
プロ野球・中日ドラゴンズは、サカナクションが2019年にリリースした楽曲「新宝島」をアレンジした「新宝島（Dragons Mix）」の映像付きフルバージョンを球団の公式YouTubeにて公開した。
【動画】キャンプ・公式戦の映像満載！公開された「新宝島（Dragons Mix）」映像付きフルver.
同曲は、球団の90周年広報アンバサダーである山口一郎が、自身の楽曲を元に今年3月にアレンジ制作したもので、これまでバンテリンドーム ナゴヤのオープンデッキや場内、関連する番組などで流れてきた。発表後から「フル尺で聴きたい！」というリクエストが多く寄せられていたそうで、山口と連携しながら「新宝島（Dragons Mix）」の音源に今年の春季沖縄キャンプや公式戦の映像を付けて、球団公式YouTubeにて公開する運びとなった。
概要欄では、山口本人のコメントとして、「僕たちドラゴンズファンができることはただひとつ。日々ひたむきに頑張る選手たちを応援するだけです！今回チームが躍動する映像とともに『新宝島（Dragons Mix）』が公開されます。この動画が後半戦に向けて走り出すチームやファンの皆さんの活力の源に少しでもなれればと思っております。頑張れ！ドラゴンズ！」と紹介されている。
これを見たファンからは「これがバンテリンで爆音で流れてるところを見たい」「スターティングメンバー発表のBGMこれでええんちゃう???!」「山口一郎さんがアンバサダーなんて羨ましい限りです ドラゴンズ」「こんな偉大な音楽家に熱狂的に愛されて、中日のためにリミックスしてくれるのほんまに羨ましいわ…」「ファン代表が強すぎる」「鷹ファンの魚民です これが聴きたくてバンテリン行きました！」「一郎さんをビールかけに連れていってあげないと」などの声が寄せられている。
【動画】キャンプ・公式戦の映像満載！公開された「新宝島（Dragons Mix）」映像付きフルver.
同曲は、球団の90周年広報アンバサダーである山口一郎が、自身の楽曲を元に今年3月にアレンジ制作したもので、これまでバンテリンドーム ナゴヤのオープンデッキや場内、関連する番組などで流れてきた。発表後から「フル尺で聴きたい！」というリクエストが多く寄せられていたそうで、山口と連携しながら「新宝島（Dragons Mix）」の音源に今年の春季沖縄キャンプや公式戦の映像を付けて、球団公式YouTubeにて公開する運びとなった。
これを見たファンからは「これがバンテリンで爆音で流れてるところを見たい」「スターティングメンバー発表のBGMこれでええんちゃう???!」「山口一郎さんがアンバサダーなんて羨ましい限りです ドラゴンズ」「こんな偉大な音楽家に熱狂的に愛されて、中日のためにリミックスしてくれるのほんまに羨ましいわ…」「ファン代表が強すぎる」「鷹ファンの魚民です これが聴きたくてバンテリン行きました！」「一郎さんをビールかけに連れていってあげないと」などの声が寄せられている。