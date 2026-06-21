◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本4―0チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）を4―0（前半2―0）で破り、今大会初白星を挙げて勝ち点を4に伸ばした。FW上田綺世（27＝フェイエノールト）は待望のW杯初ゴールを含む2発で勝利に貢献した。

1点をリードして迎えた同31分、上田が相手の股を抜く強烈なミドルシュートをサイドネットに突き刺した。誰もが待ち望んだエースのW杯初ゴール。得点後は喜びをかみしめるように両手を合わせていた。後半38分にも頭で流し込み、ダメ押しの4点目を奪った。W杯での1試合複数得点は日本人初の快挙となった。

「いろんなことが求められている中で、一番大きな仕事である得点という結果でチームに貢献できたっていうのは凄くいいこと」

私生活では4月に第1子女児が誕生したばかり。「僕の一番の原動力は家族なんで」と言い切る。この日は父も現地で観戦していたことを明かし「やっぱり自分の妻もそうだし、まあ子供も産まれて、現地に来てくれる両親、兄弟がいて、友達がいて。そういう人たちが今もヨーロッパだったり、こういうアメリカもそうだし、あのメキシコにも足を運んでくれて。やっぱりそれがやっぱり自分の一番の原動力であって、その人たちの期待に応えたい」と力を込めた。