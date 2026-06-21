W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。後半、日本ベンチ前でカメラが捉えたある人物の表情が話題を呼び、ファンの期待感を煽った。

この試合、日本は5人の交代カードを使い切った。オランダ戦では出番のなかった21歳の後藤啓介も後半39分からピッチへ。ベンチから鋭い視線を送っていたのは塩貝健人だった。眉間にしわを寄せ出番を渇望するかのような表情。強気な言動が注目されてきた21歳が抱く思いが透けて見えた。

この場面が中継映像で捉えられると、ネット上のファンが注目。「悔しそうな顔気持ちが出ててめっちゃ良かった」「獲物を狙うオオカミのようだ」「マジで期待してる！！」「マジで悔しさ全開で試合見てる姿が頼もしすぎてヤバい」「全く笑ってないのがいいよね」「今頃きっと長友に励まされてるんやろうな〜」といった声が並んでいた。

日本はグループFで1勝1分のオランダと勝ち点、得失点差4で並んだが、総得点（オランダ7、日本6）で1点及ばず2位になった。25日（同26日）の第3節では、スウェーデンと対戦する。



（THE ANSWER編集部）