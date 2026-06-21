フェイエノールト公式Xが上田綺世のゴール集を公開

日本代表FW上田綺世は現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第2戦チュニジア戦に先発し、W杯初得点を含む2得点で4-0の勝利に貢献した。

上田が所属するオランダ1部フェイエノールトは27歳のストライカーのゴール集とともに「世界も彼のことを知った」と投稿して大きな反響を呼んでいる。

上田は前半31分、ペナルティーエリアの右角付近から右足で強烈なミドルシュートを決めると、後半38分には滞空時間の長いジャンプからヘディングシュートを押し込んだ。日本選手の1試合2得点はW杯となる。

上田のこの活躍を受け、所属のフェイエノールトは試合後に公式Xに上田のゴール集動画を公開。今季オランダ1部得点王となった上田について「今や世界も彼のことを知った」とコメントを添えた。これに対し、ファンからも「最高」「世界にバレた」「日本の誇り」「育ててくれてありがとう」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）