◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

森保ジャパンは４―０の圧勝でチュニジアを一蹴した。勝ち点を４とし、得失点も＋４に伸ばしたことから、１次リーグ突破はほぼ確実となった。

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勝利がマストだった一戦で、森保監督は「鎌田大地シャドー起用」の勝負手を繰り出した。

Ｗ杯予選を中心に、守備を固める相手を崩す「対アジア仕様」の戦い方の中で、鎌田はシャドーの主力だった。久保建英、南野拓実と３人でシャドーの２枠を回してきた。

しかしＷ杯予選終了後、本大会を見据えた戦術プランに切り替える中で、鎌田はシャドーの位置を“卒業”。事実上のコンバートという形で、ボランチの主軸となっていた。

ある取材機会で、森保監督がシャドーの候補選手の名前を羅列した時があった。そこに鎌田の名前はなく、取材陣は完全に「シャドー鎌田」が“卒業”となったことを察したのだが…。どうやらいつでも引っ張り出せるように、引き出しに眠らせていたらしい。

久保の負傷というアクシデントがあり、なおかつチュニジアが監督交代に踏み切り、守備的な戦術にトライすることが想定された中、森保監督はこの大一番で鎌田のシャドー起用を“解禁”した。引き出しの中から、「対アジア仕様」のカードを引っ張り出したのだ。ＦＷに近い位置に「受ける」より「出す」を得意とする選手を配置することで、守備的な立ち位置を取る相手を崩す戦術を選択した。

結果は、早々に出た。前半４分に中村の折り返しを鎌田が合わせて先制に成功。この得点には鎌田に代わって中盤に起用された田中碧も関わっていたことも、特筆すべきこと。相手のプランは崩れ、５分もたたずに前に出て行くことを余儀なくされた。そのスペースを上田綺世が面白いように突き、２ゴール１アシストと大暴れした。

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第１戦での前田大然のシャドー起用や奇襲４バックも含め、長期政権で積み上げきたものを存分に繰り出し、そして勝ち点獲得につなげている。新監督就任から５日で日本戦を迎えたチュニジアには到底太刀打ちできない壁が、約８年間の長期政権となっている森保ジャパンには存在した。（岡島 智哉）