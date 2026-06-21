大手芸能事務所「アミューズ」が２１日、東京・両国国技館で「第４８期定時株主総会」を開き、閉会後に俳優の甲斐翔真と音楽ユニット「Ｄｉｏｓ」のスペシャルライブが行われた。

多くの有名ミュージカルで活躍する甲斐は、りりしい短髪姿で登場。オーケストラを背に人気ミュージカルのナンバーをのびやかな歌声で披露した。株主を前にしてのステージに「いつもと雰囲気が違うからドキドキしますね。全ミュージカルは劇場でやらせていただいているので…」と緊張気味に話した。

甲斐はミュージカルだけでなく、ＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土・前８時）で軍人の小川吾郎役での出演を予定しており、短髪も今作の役作りのため。朝ドラ初出演に「芸能活動１０年という節目で、ステキな機会をいただいた。僕はプレゼントだと思っています。精いっぱい頑張りたい」と意気込んだ。

パフォーマンスの一番手で登場したＤｉｏｓは「逃避行」や「ラブレス」など６曲を披露。のボーカル・たなかは「まさか人生で、株主総会でライブをするとは夢にも思ってなかった」と語り「これからのアミューズの未来の一翼を担っていけるよう頑張っていきます」と所信表明した。