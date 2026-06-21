女優の藤原紀香（５４）が亡き父との思い出写真を披露し、反響を呼んでいる。

２１日にインスタグラムで「本日は父の日。朝から写真を見ていました。これは、私が司会を務めた演歌の祭典へ、演歌好きの父を招待した日の一枚。照れくさそうな笑顔が、愛おしく思い出されます。思い出は、記憶の中でずっと生き続ける宝物」とつづり、若かりし藤原と父が写った親子ショットを公開。

「戦争時、満州での体験を持つ父は、１９９５年ＮＨＫドラマ『大地の子』以来、ずっと上川隆也さんのファンでした。座長との舞台『罠』は、とりわけ喜んでくれていました 父さん、空から見ていてね。本日も舞台に立てる喜びと感謝を胸に、つとめてまいります」と続けた。

「＃父の日 思い出写真＃ありがとうお父さん＃感謝を込めて」などのハッシュタグがつけられたこの投稿にファンからは「なんて素敵なお２人なのでしょう」「美人の娘さんと優しいお父さん…理想の親子」「紀香チャンはお父さん似なんですね」「照れくさそうなお父様もまた、素敵ですね」「お父様とのツーショット、笑顔がはじけていて、幸せオーラが伝わってきます」といった声があがっている。