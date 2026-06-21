◇プロ野球セ・リーグ 中日 5-3 巨人（21日、東京ドーム）

1勝1敗で迎えた巨人との同一カード3戦目。終盤まで巨人が優位な展開とするも、8回に中日が一気に逆転し勝利しました。

この日の中日の先発は柳裕也投手。初回からダルベック選手の先制タイムリーを浴びます。さらに4回には泉口友汰選手のソロホームランを浴び、6回にも再び泉口選手のタイムリーを浴びました。

援護したい中日打線でしたが、対する先発・井上温大投手には6回途中無失点と抑えこまれます。その後も好機をつかむも決定打が出ず。7回まで「0-3」とされました。

それでも8回には打線が奮起。大勢投手を相手に、先頭・岡林勇希選手がヒットで出塁すると、続く鵜飼航丞選手の打球には相手のエラーが絡み、無死1、3塁の好機をつかみます。その後1アウトとされるも細川成也選手がタイムリー。さらに高橋周平選手もタイムリーを放ち、1点差まで追い上げます。続く村松開人選手が四球を選び、迎えた2アウト満塁の好機。代打・阿部寿樹選手がライトへ抜ける逆転の2点タイムリーを放ち、一挙4得点と試合をひっくり返しました。

9回にも6番手・田和廉投手を相手に、ヒットと四球で1アウト満塁の好機をつかみ、代打・石川昂弥選手がタイムリー。9回裏には守護神・松山晋也投手が満塁のピンチを招くも、しのぎきり勝利しました。