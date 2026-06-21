「高松宮記念杯・Ｇ１」（２１日、岸和田）

１２Ｒで決勝戦が行われ、古性優作（３５）＝大阪・１００期・ＳＳ＝が先行した寺崎浩平（福井）を差して１着。Ｇ１は日本選手権から連続で通算１０回目、高松宮記念杯は３年ぶり３回目の優勝を飾り、賞金５５９０万円（副賞込み）を獲得した。

３着だった犬伏湧也（３０）＝徳島・１１９期・Ｓ１＝が激戦を振り返る。赤板過ぎにいったん出切ったが、すかさず仕掛けてきた寺崎−古性に出られて、４番手を確保。最終２角からまくり上げ、番手の古性ににらまれる形で踏み切れなかったが、落車もあり、諦めずに外を踏んだことで３着に入った。

「いったん出切れましたが、寺崎さんがすごいスピードで来た。（寺崎が）渋るくらいのペースで駆けたら…」と打鐘前の展開を悔やむ。「無理やり踏み込んだが、古性さんに見られたのもあって行けませんでした」と最終２角からバックの動きを冷静に振り返った。

ただ、状態は良くなっており「（５月の）日本選手権（平塚）は何もできなかったが、今回は決勝に乗れて良かったです。この調子を維持して、Ｇ１の決勝に乗り続けたいです」と前を向いた。