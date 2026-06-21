葉加瀬太郎、“推し麺”をプレゼン かずあっきぃ「ここを出してくる葉加瀬さんすごい」
ヴァイオリニストの葉加瀬太郎が、22日放送の日本テレビ系『しゃべくり007』（毎週月曜 後9：00）に出演する。
【番組カット】押し麺が食べられず…スタジオに座り込み？
葉加瀬は、全国各地の公演先でラーメンを食べ歩いているという大のラーメン好き。これまでに訪れたイチオシラーメン店を“推し麺”巡礼MAPとともに紹介する。葉加瀬が尊敬するラーメン評論家で年間700杯以上ラーメンを食べているという“らーめん官僚”ことかずあっきぃを迎え、各店の魅力を徹底解説する。
北海道からは「元祖味噌ラーメン」「札幌味噌ラーメンの原型」や、葉加瀬が「宇宙一好きな味噌ラーメン」など、一味違う味噌ラーメンが続々登場。山形からは、背脂ではなく、腹脂を使った地元で愛されるラーメン、福島からは昔ながらの“ノスタルジックラーメン”通称“ノスラー”の名店も。岐阜からは「昭和がそのまま止まっているような」「ラーメンの始まりの味がする」どこか懐かしいラーメン店が登場。さらに、麺が見えないほど山盛りの「スペシャルメンマ」が特徴のラーメンや、ラーメン激戦区・京都で「京都ラーメンのはしり」と呼ばれる一杯も登場する。
個性派から懐かしの味まで、ラーメン好きならずとも要チェックの名店が勢ぞろい。長年通う老舗から新たに開拓した店まで、バラエティー豊かな葉加瀬のラーメンMAPに、かずあっきぃも「ここを出してくる葉加瀬さんすごい」「ここに行こうっていうのは相当なマニアかラーメンに詳しい人間」と感心する。
葉加瀬と同じくラーメン大好きの有田哲平は、紹介される珠玉のラーメンに「色気がある」「色っぽい」と独特の表現で称賛。徳井義実は中学時代に父に連れて行ってもらった名店での思い出を語る。店のスープにまつわるエピソードに、知られざる伏線回収もある。
スタジオには、葉加瀬が「絶対に食べてほしい」という激推しラーメンが登場。「セメントチャーシュー」と呼ばれる分厚いチャーシューで「煮干しラーメンの真髄」と絶賛されるラーメン店や、ラーメンマニアが「なかなかたどり着かない」という門外不出の幻のラーメン店、「入るのに何時間かかるか」という行列必至の超有名店に一杯が、特別にスタジオへ届けられる。
試食は1店舗につき限定3食。葉加瀬と選ばれししゃべくりメンバーは、「うまい」「めちゃくちゃおいしい」「ものすげぇ」と大盛り上がり。試食できなかったしゃべくりメンバーとかずあっきぃは、その光景に思わず行列を作り、順番待ちを始める。
さらに、今年3月にオープンしたばかりで、葉加瀬がまだ食べたことのない「初体験のラーメン」も登場。かずあっきぃがおすすめする、「汁ありでも汁なしでもない」新感覚のラーメンをテレビ初公開する。
【番組カット】押し麺が食べられず…スタジオに座り込み？
葉加瀬は、全国各地の公演先でラーメンを食べ歩いているという大のラーメン好き。これまでに訪れたイチオシラーメン店を“推し麺”巡礼MAPとともに紹介する。葉加瀬が尊敬するラーメン評論家で年間700杯以上ラーメンを食べているという“らーめん官僚”ことかずあっきぃを迎え、各店の魅力を徹底解説する。
個性派から懐かしの味まで、ラーメン好きならずとも要チェックの名店が勢ぞろい。長年通う老舗から新たに開拓した店まで、バラエティー豊かな葉加瀬のラーメンMAPに、かずあっきぃも「ここを出してくる葉加瀬さんすごい」「ここに行こうっていうのは相当なマニアかラーメンに詳しい人間」と感心する。
葉加瀬と同じくラーメン大好きの有田哲平は、紹介される珠玉のラーメンに「色気がある」「色っぽい」と独特の表現で称賛。徳井義実は中学時代に父に連れて行ってもらった名店での思い出を語る。店のスープにまつわるエピソードに、知られざる伏線回収もある。
スタジオには、葉加瀬が「絶対に食べてほしい」という激推しラーメンが登場。「セメントチャーシュー」と呼ばれる分厚いチャーシューで「煮干しラーメンの真髄」と絶賛されるラーメン店や、ラーメンマニアが「なかなかたどり着かない」という門外不出の幻のラーメン店、「入るのに何時間かかるか」という行列必至の超有名店に一杯が、特別にスタジオへ届けられる。
試食は1店舗につき限定3食。葉加瀬と選ばれししゃべくりメンバーは、「うまい」「めちゃくちゃおいしい」「ものすげぇ」と大盛り上がり。試食できなかったしゃべくりメンバーとかずあっきぃは、その光景に思わず行列を作り、順番待ちを始める。
さらに、今年3月にオープンしたばかりで、葉加瀬がまだ食べたことのない「初体験のラーメン」も登場。かずあっきぃがおすすめする、「汁ありでも汁なしでもない」新感覚のラーメンをテレビ初公開する。