「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同４５位のチュニジアを下し、大会初勝利。通算１勝１分けの勝ち点４で２戦を終えてＦ組２位。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差。Ｗ杯史上通算１０００試合目というメモリアルマッチを記録ずくめの大勝で制し、３大会連続の決勝トーナメント進出に前進した。

歴史的快勝に選手たちも自信を深めた。改めて目標に掲げる「優勝」への想いを口にした。得点こそならなかったが、初戦に続いて攻守に献身的な姿が光った堂安は「僕たち本当に優勝狙ってる。皆さんの応援が必要です」と語り、主将を務める板倉も「優勝しか狙ってないんで。もっともっと盛り上げます」と、うなずいた。

５大会連続代表の長友はベンチやロッカールームでのチームの雰囲気に手応えを感じている。かつてない大勝に「感慨深いですよね。今回のチームも強いチームだとは思っていたけど、Ｗ杯でこんな大差で勝てるとは。日本が力がある証拠」と、うなった。「試合前からすごい緊張感と雰囲気で入っていた。いろんな選手が準備してきたことと、あとは泥くさく戦う、その自分たち生命線だけはぶらさずにやっていこうと。ロッカールームでみんな声を出していた。その雰囲気をみて、かなり可能性の高い結果、勝利を得られるなというのを感じていた」とチーム状況を明かし、「本当に優勝を目指しているので、心の底から優勝を目指しているので。そのまま行きますよ」と、見据えた。