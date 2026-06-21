「今日は絶対問題ないな」長友佑都は試合前の締まった雰囲気で好結果を確信…アジア勢初の4得点勝利に「感慨深いですね」

「今日は絶対問題ないな」長友佑都は試合前の締まった雰囲気で好結果を確信…アジア勢初の4得点勝利に「感慨深いですね」