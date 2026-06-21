「ぴよりん」純金の置物が販売へ 約70センチの特大金箔Verなども…価格発表
純金や金箔を使用した「ぴよりん」のアイテムが、ジェイアール名古屋タカシマヤで7月15日〜20日に開催される『大黄金展』に登場することが決まった。
【画像複数】227万7000円のぴよりん「15周年記念メダル」などアイテムずらり
オリジナルスイーツ「ぴよりん」の誕生15周年を記念し、金を使用した「ぴよりん」の置物など、多彩なラインナップが販売される。愛らしい姿をそのままに、細部まで精巧に仕上げられた記念性の高いアイテムとなる。
■ぴよりん特大金箔Ver.
金箔：約400枚使用
高さ：約70センチ
参考価格：528万円
■K24 ぴよりん置物
約7グラム
高さ：約3.0×幅約3.0センチ
販売予定価格：99万円
■K24 ぴよりん15周年記念メダル
約30グラム
直径約3.7センチ
販売予定価格：227万7000円
※2026年7月20日（月・祝）までの期間限定予約
■K24 ぴよりん15周年記念しおり 3枚セット
約0.3グラム×3枚
縦約8.5×横約3.5センチ
販売予定価格：7万4250円
※100セット限定
※写真は全てイメージです。
※金相場の変動により、価格が改定される場合あり
※重さ・サイズは金部分のみの表示
※品数に限りがあり
※実物と仕様が異なる場合ああり
※来場者が多い際には、入場制限の場合があり
【画像複数】227万7000円のぴよりん「15周年記念メダル」などアイテムずらり
オリジナルスイーツ「ぴよりん」の誕生15周年を記念し、金を使用した「ぴよりん」の置物など、多彩なラインナップが販売される。愛らしい姿をそのままに、細部まで精巧に仕上げられた記念性の高いアイテムとなる。
■ぴよりん特大金箔Ver.
金箔：約400枚使用
高さ：約70センチ
参考価格：528万円
約7グラム
高さ：約3.0×幅約3.0センチ
販売予定価格：99万円
■K24 ぴよりん15周年記念メダル
約30グラム
直径約3.7センチ
販売予定価格：227万7000円
※2026年7月20日（月・祝）までの期間限定予約
■K24 ぴよりん15周年記念しおり 3枚セット
約0.3グラム×3枚
縦約8.5×横約3.5センチ
販売予定価格：7万4250円
※100セット限定
※写真は全てイメージです。
※金相場の変動により、価格が改定される場合あり
※重さ・サイズは金部分のみの表示
※品数に限りがあり
※実物と仕様が異なる場合ああり
※来場者が多い際には、入場制限の場合があり