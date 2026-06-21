サッカー北中米Ｗ杯に出場している日本代表ＭＦ鎌田大地が、チュニジア戦後にＳＮＳを更新した。

日本時間２１日に行われたチュニジア戦に、４−０で勝利した日本代表。試合後にインスタグラムで「Ｗｅ ａｒｅ Ｊａｐａｎ． Ｒｅａｌｌｙ ｐｒｏｕｄ ｔｏ ｐｌａｙ ｆｏｒ ｏｕｒ ｎａｔｉｏｎａl.Ｉ ｋｅｐｔ ｍｙ ｐｒｏｍｉｓｅ, ｂｒｏ」（私たちは日本代表です。国のためにプレーすることを本当に誇りに思っています。約束は守ったよ、ブラザー）とつづり、ゴールパフォーマンスの写真をアップ。鎌田は前半４分に先制ゴールを決めており、ゴール後のパフォーマンスの“電話ポーズ”がネット上で「鎌田のこのポーズ何を意味してるの？」「誰に！誰に電話してんの？」と話題を呼んでいた。

この“電話パフォーマンス”は、所属するクリスタルパレスのＦＷエンケティアとの約束だったことを告白。今季けがに苦しんでいた同僚ＦＷとリーグでゴールを決めたら、エンケティアのゴールパフォーマンスである“電話ポーズ”をすると約束していた。リーグではゴールを決められなかったが、「Ｗ杯で点決めたらやるよ」と話しており、鎌田はW杯という大舞台で約束通り“電話ポーズ”を披露した。

この投稿にファンからは「ナイスゴール！！」「鎌田選手は全サガン鳥栖サポーターの誇りです！3戦目も頑張ってください！」「素晴らしい先制点」「ナイスゴールでしたー！早い時間帯での先制点めっちゃ大きかったです！」「エンケティアとの友情良いね」などのコメントが寄せられている。