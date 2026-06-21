立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCK OUT.65〜THE KNOCK OUT2026〜」を行った。

KNOCK OUT−UNLIMITED62キロ契約3分3Rはチュームーシーフー（24＝中国）が戦闘員1号（26＝EXARES）を問題にせずに1R2分48秒KOした。

試合は序盤からチュームーシーフーが前に出てパンチを打ち込む。テークダウンして頭を押さえて強烈なパウンドでレフェリーが止めた。前日の計量ではチュームーシーフーは仮面ライダーのお面をつけて登場。完全に戦闘員1号を意識してのものだ。戦闘員1号は「ヒー」と一言。チュームーシーフーは「KNOCKOUTただいま」と日本語であいさつした。

「平常通り。トレーニングを積んできたので平常通りです」と冷戦。対戦相手には「感謝している。注目を集めているので感謝しています」と話した。今後には「UNLIMITEDに挑戦したいです。ムエタイもできます。KNOCKOUTのルールをやりたい」とどん欲。総合格闘技には「MMAのファンも多いので頑張っていきたいです」とMMA転向も視野に入れていた。