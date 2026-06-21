大阪・ミナミの中心部、OsakaMetro心斎橋駅の北12階段から徒歩すぐ。本格抹茶のスイーツやドリンクで人気を博している「OBRA」が心斎橋にカフェをオープンしました。

1号店の難波店はテイクアウト中心ですが、心斎橋店ではこだわりの空間でゆったりとお茶を楽しむことができます。

天井には木を配し、壁は漆喰のようなナチュラルな質感。テーブルや椅子には無垢の木を採用した、和のしつらえが心地よい空間です。

店内は自然な色合いと素材感。店は大通りに面してはいるものの、入り口に階段があり、高さが少し低くなっているため、静かで和やかな雰囲気を醸し出しています。無垢の木を使ったテーブルは落ち着いた風合いで、実は写真映えも抜群です。

こんな落ち着いたカフェが街なかにあったらいいな、を具現化したような素敵な空間だと思っていたら、オーナーの永田智也さんは一級建築士。カフェ系のインフルエンサーでもあるそうです。

和のしつらえを要所にきかせつつも、モルタルの床がモダンで上質な印象に。時間帯によっては天井の木々の陰影が美しく、空間の印象が変わります。



カウンターに鎮座するのは湯を沸かすための茶道具・茶釜。抹茶ラテなどのドリンクを作るとき、こちらのカウンターで抹茶を点てている姿を見ることができます。

抹茶茶碗が並ぶ棚やスタッフのシックな装いも相まって、とてもフォトジェニック。ぜひ抹茶を点てる美しい所作を見ながら、本格的な抹茶の味わいを楽しんでください。心斎橋という土地柄、外国人のお客様も多く、和の美しさに見惚れてらっしゃるそうです。



デザートの一番人気は「宇治抹茶の濃厚プリン」。お好みでジェラートが追加できます（＋250円）。

そして宇治抹茶ラテは3種類。「祝」1450円、「瑞雲」1050円、「和乃」850円と3つのランクが用意されています。

「抹茶ラテ」は上質なものになればより鮮やかな緑色になり、うま味が多く、苦さや渋みが少なくなるそう。本当においしい抹茶って？と興味をもたれた方は、ぜひ味比べをしてみてください。

写真左から「宇治抹茶の濃厚プリン」900円、ジェラートトッピング＋250円、「宇治抹茶ラテ（和乃）」850円

ドリンク類のみならず、プリンやジェラート、バスクチーズケーキなどすべてのアイテムに宇治産の抹茶を使用するというこだわりよう。

宇治産の抹茶は独特の冴えのある緑色、深いうま味とコク、そして香り高い風味が特徴です。

見てください、美しいこの緑色を。このプリンは驚くほどに食感がなめらか！ シルキーで繊細な舌触りだからこそ、抹茶のうま味を余すことなく舌に届けてくれます。

抹茶ソースをかけることで、さらに清々しく、キリッと心地よいほろ苦さが広がります。



人気急上昇中のドリンクは「苺抹茶ラテ」と「マンゴー抹茶ラテ」です。底にはイチゴとマンゴーのジャムをベースにしたソース、中間にミルク、そして最後に点てたばかりの香り高い抹茶を注ぎます。

写真左から「苺抹茶ラテ」、「マンゴー抹茶ラテ」各1050円

見てください、この鮮やかな色合いを。飲む前はイチゴやマンゴーに抹茶って合うの！？と思っていましたが、抹茶のまろやかなうま味とミルクの柔らかい甘み、そして最後にフルーツの酸味やトロピカルな風味が見事に味をまとめます。

特にマンゴーのトロピカルで濃厚な甘さに、まろやかな抹茶ミルクがベストマッチ。人気急上昇なのもうなずけます。

どのメニューも甘さは控えめ。抹茶の風味がしっかり届くよう、配合バランスがよく、どのスイーツやドリンクもたっぷり量があるのですが、最後までおいしくいただけます。もちろんテイクアウトもできますので、街歩きのお供にもおすすめです。

駅チカでひと息つきたいときにぜひ覚えておきたい本格抹茶カフェ。大阪の街なかで京都府宇治産の本格的な抹茶のおいしさをじっくり堪能できます。

グレードの高い抹茶ラテを試せるのも、専門店ならではの新鮮な体験。上質な宇治抹茶のおいしさを求めて、ぜひ「OBRA 心斎橋店」に訪れてみてくださいね。



■OBRA心斎橋（おぶら しんさいばし）

住所：大阪府大阪市中央区南船場4-12-9 1F

TEL：なし

営業時間：13〜19時

定休日：木曜

アクセス：Osaka Metro御堂筋線心斎橋駅からすぐ



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Text：鴨 一歌

Photo：沖本 明



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