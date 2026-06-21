菅田将暉「若手女優ナンバーワン酒豪」を告白「可愛い生き物に見えるけど…」“ギャップ”に驚きの声
【モデルプレス＝2026/06/21】俳優の菅田将暉が20日放送のTBS系バラエティ番組「世界くらべてみたら」（よる8時〜）に出演。人気女優の酒豪ぶりを明かした。
【写真】菅田将暉が「断トツ」と明かした“酒豪”の清純派女優
この日の放送で、同番組でMCを務める女優・上白石萌音の話題で盛り上がる一幕があり、菅田は「酒豪なんですよね」と上白石の意外な素顔をぶっちゃけ。すると俳優の本木雅弘は「そうなの？知らない知らない」と驚き、菅田は「知らないですよね？今、若手女優ナンバーワン酒豪と言われていて断トツらしいです」と上白石の酒豪ぶりを明かした。
その上で菅田は「そういう気骨のある感じを内に秘めているじゃないですか？」と上白石の女優としての力量を絶賛。これを受け、本木も「しっかりしている感じあるね」と同意していた。また菅田は「パッと見で可愛い生き物に見えるけど、ものすごく強い」と上白石の内面について明かし、本木も「もう10年もすれば肝っ玉母さんの役とかできるかもしれないですね」と上白石のさらなる飛躍に期待を寄せていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
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【写真】菅田将暉が「断トツ」と明かした“酒豪”の清純派女優
◆菅田将暉「若手女優ナンバーワン酒豪」を明かす
この日の放送で、同番組でMCを務める女優・上白石萌音の話題で盛り上がる一幕があり、菅田は「酒豪なんですよね」と上白石の意外な素顔をぶっちゃけ。すると俳優の本木雅弘は「そうなの？知らない知らない」と驚き、菅田は「知らないですよね？今、若手女優ナンバーワン酒豪と言われていて断トツらしいです」と上白石の酒豪ぶりを明かした。
◆菅田将暉「可愛い生き物に見えるけど…」上白石萌音の素顔をぶっちゃけ
その上で菅田は「そういう気骨のある感じを内に秘めているじゃないですか？」と上白石の女優としての力量を絶賛。これを受け、本木も「しっかりしている感じあるね」と同意していた。また菅田は「パッと見で可愛い生き物に見えるけど、ものすごく強い」と上白石の内面について明かし、本木も「もう10年もすれば肝っ玉母さんの役とかできるかもしれないですね」と上白石のさらなる飛躍に期待を寄せていた。（modelpress編集部）
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