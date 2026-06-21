【1位〜6位】6月22日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】双子座 総合運：★★★★★

目標に向かって、普段以上に意欲的に取り組める日。そんなあなたに協力してくれる人も、たくさん集まってきそうです。まずは、お互いにリラックスできる気軽な話題が〇。なにかを頼むときには、相手を褒めながらお願いして。



恋愛運

最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分を味わえそうな1日です。どんな話題でも、正直に本音を伝えて〇。相手と意見が違っても無理にあわせないで。出会いは、これまでとは違う方法を試すのがオススメ。すぐに進展する可能性が大です。



金運

これまで優先的にお金を使ってきた部分で、節約の方法を考えてみるとよさそうな日。お金との関係を改善できるという、手応えを感じることができそうです。大きく節約することよりも、長く続けられることを重視するのがポイント。



ラッキーアイテム：ストール



ラッキーカラー：ゴールド 恋愛運最高の恋愛運に恵まれて、ハッピーな気分を味わえそうな1日です。どんな話題でも、正直に本音を伝えて〇。相手と意見が違っても無理にあわせないで。出会いは、これまでとは違う方法を試すのがオススメ。すぐに進展する可能性が大です。金運これまで優先的にお金を使ってきた部分で、節約の方法を考えてみるとよさそうな日。お金との関係を改善できるという、手応えを感じることができそうです。大きく節約することよりも、長く続けられることを重視するのがポイント。ラッキーアイテム：ストールラッキーカラー：ゴールド

山羊座 総合運：★★★★☆

積み重ねた努力が実を結ぶ運気。それだけでなく、今日始めたことで、早速手応えを感じられる日でもあります。「こうなりたい」と理想を抱いていることがあれば、なにか行動を起こしてみて。少し自分に厳しくなるのがポイント。



恋愛運

「言わなきゃよかった」などと、起こした行動を後悔しそうな恋愛運。ただ、何もしなければ、穏やかに現状維持ができる日でもあります。毎日何度も連絡を取り合っている恋人でも、最低限のやり取りでOKだと考えて。



金運

収入UP、節約、投資など、これまで続けてきたお金の努力が報われる予感！自分の中で貫いてきたルールは、今日もしっかりと守るのがポイント。また、これまでの努力にプラスできる工夫があれば、取り入れてみてください。



ラッキーアイテム：スーツスタイル



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】射手座 総合運：★★★★☆

運気は好調！「ちょっと自分らしくないな」というアイテムや行動を取り入れてみると、これまでは知らなかった能力や魅力を発見できそう。「似合わないから」と思って避けていた髪型や服、色などにトライしてみましょう！



恋愛運

何を考えているか分からなかったり、あなたを振り回しそうだったりする相手に惹かれそうな日。少し翻弄されることで、あなたの魅力もアップします！ただ、どんな関わりかたをするのかは、即決せずに冷静に考えるつもりでいて。



金運

気心の知れた友達とお互いのお金の使い方などを話し、｢こうすればいいんだ｣と、嬉しくなる発見がありそうな日です。また、一緒に旅行や買い物のために｢貯金しよう｣と足並みをそろえると、友情もお金との縁もグンと強くなりそう。



ラッキーアイテム：水性ペン



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】牡羊座 総合運：★★★★☆

今日、知りあった人や話題に上がった人が、今後のあなたの人生に大きな幸運をもたらしてくれるかもしれません。この運気を生かすためにも、小まめに自分の外見をチェックして。服装や髪型が崩れてしまわないように心がけてください。



恋愛運

うれしいことがありそうな恋愛運！手が届かないと思っていた人と仲良くなれたり「まさに理想！」という人と知りあったりするかもしれません。友だちから「こうしてみたら？」と言われたことは、大胆過ぎると思っても、トライして正解。



金運

｢関わりたくないな｣と思うようなサイドビジネスに誘われるかもしれない運気。ただ、人間関係を壊さないまま、断ることができる日でもあります。断るときに、相手が納得する理由は必要ありません。｢気が向かない｣という理由でOK。



ラッキーアイテム：シルク



ラッキーカラー：ピンク

【5位】獅子座 総合運：★★★★☆

なにかをしていると「こうしたら面白いかも」「これをしてみよう」と発想が広がる日。思いついたままに動いていくと、楽しさや充実感がどんどん深まっていきます。予定を詰め込みすぎず、自由に使える時間を確保しておいてください。



恋愛運

「あれがいい、やっぱりこれ！」と、ちょっとワガママに振る舞っても今日は許されそう。無邪気な雰囲気で「ありがとう」と伝えれば、魅力も愛情もアップします！また、複数の人の間で迷っているのなら、今日は答えを出さないのが〇。



金運

今後のあなたの経済が、より豊かになるための情報が入ってくる運気です。特に、何かに関する専門家や幅広い知識を持っている人との会話が〇。直接お金に関する話をしなくても、大きなヒントをもらうことができるでしょう。



ラッキーアイテム：フォトフレーム



ラッキーカラー：ビビッドイエロー

【6位】乙女座 総合運：★★★☆☆

予定していたよりも、忙しくなりそうな運気です。ただ「面倒だ」などと感じないはず。テキパキとこなすことを楽しめるでしょう。「30分で終わらせる」などと決めてゲームのように取り組むと、充実感も達成感もアップ。



恋愛運

本来は気にしなくていい条件について、今日はあれこれ考えてしまいそう。恋の相手の職業や家族構成などについて考え始めたら「これは気にしなくていいことなんだ」と受け止めて。心も関係も落ち着いていくはずです。



金運

お金を使うことで、金銭とのつながりがいっそう強くなる運気の日です。特に、自分の外見をさらに輝かせるための出費が◎。服やバッグなどを購入するのなら、｢質と値段のバランスがベストの物を｣と考えるのが運気を生かすポイント。



ラッキーアイテム：和食器



ラッキーカラー：グリーン