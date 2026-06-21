岡田将生が主演するドラマ「田鎖ブラザーズ」（TBS系）の最終話が、19日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

31年前の事件の全貌が、ふみ（仙道敦子）の口から明かされた。貞夫（長江英和）はふみの手術費用をねん出するため、茂木（山中崇）を利用して朔太郎（和田正人）たちを殺したのだ。

やっとのことで真相にたどり着いたというのに、過去の自分の行いを何一つ覚えていない貞夫に、虚しさを抱えながら拳銃を突き付ける稔（染谷将太）。

やがて全ての事実が明らかになり、さまざまな人物の絡み合った思惑が解かれたその時。真（岡田）と稔はどんな選択をするのか…。

最終話では、田鎖兄弟の両親の死因が茂木による刺殺ではなく、有毒植物・ジギタリスによる毒殺であったことが判明。そして、毒殺を行った真犯人は、朔太郎が銃を届けなかったことで五十嵐組に父親を殺害された足立晴子（井川遥）であった。

放送終了後、SNS上には、「味方だと思ってた人が全員犯人＆事件関係者だったのはしんどい」「理不尽なこの世界を、理不尽なまま描いた。そこでどう生きて、どう死ぬか。そんなドラマだと思った」「全編を通じて、罪を犯した者は罰を受けなければならないというテーマが見えた。亡くなったもっちゃんも晴ちゃんも翻弄（ほんろう）された被害者でもあり、運命の残酷さを感じた」「犯人が分かって泣き叫ぶ兄も、ドイツまで行く狂気の弟も最高だった」「お酢に毒物とはビックリ。晴ちゃんに復しゅうを仕向けたのが秦野だったことが一番怖かった」などの感想が投稿された。

また、物語の結末について、さまざまな解釈が寄せられ、「見る側に想像させる終わり方になっていた。真が晴子を拳銃で撃って血が数滴のはずがないし、晴子が生きてるなら兄弟は自首したのだろう」「ラストは素直に受け取った。殺しはしなかったが復讐をやり遂げ、2人の中で事件にかたがついて本当の夢を互いに聞いていたのだと解釈した」「晴子の背中を映しながら、もうここまでだと言ったのは、復讐はここまで＝晴子は殺さないという意味かなと。過去の団らんシーンは前に進めた2人の心境を表したのだと思う」などのコメントが投稿された。

一方で、「最後に家族でご飯を食べているシーンは、2人が死を選び、あの世でようやく幸せになれたということなのだと思った」「ラストは真が復讐を果たして、3人は両親のもとへ行ったんだね」といった解釈もあった。

さらに「あまりに苦しいから、ラストはもっちゃんのお店で楽しそうに食事してる真と稔、その姿を愛おしく見守りながら料理を作ってるもっちゃんのシーンを妄想してる」といった声も寄せられた。