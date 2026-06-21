立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCK OUT.65〜THE KNOCK OUT2026〜」を行った。

KNOCK OUT−UNLIMITED女子バンタム級3分3Rは鈴木万李弥（31＝KNOCKOUTクロスポイント吉祥寺）は初参戦のリュウ・ユエアル（26＝中国）に1R2分49秒KOで勝利した。リュウのミドル、鈴木は相手のキックをつかむと軸足を払ってテークダウンする。パンチ、踏みつけに肘と連打。休まずにパンチを入れてKO勝利した。

涙を流しながら鈴木はリングに上がって「みんなのおかげです。応援してくれる人、練習してくれている人のおかげです」とマイクアピール。バックステージでは「試合がやるぞというタイプではないので勝った後はハイテンションになります」と笑みがこぼれる。対戦相手には「強いですね。パンチをもらって“おっ”と思った。きれいにストレートが飛んできたので強いですね」と感心しきり。予定通りの展開に「1回目の作戦で1Rでテークにいこうと思った。頭に入って取れていい感じと思った」と振り返る。

練習の成果が出ていたが「グラウンドの展開はパーソナルで教えてもらって、パウンドはどうなるか。出来てたなら成果が出たのかな」と満足げ。今後には「昔MMAは5戦くらいやっていた。今やったらどうなのかな。予想は付かない」と苦笑い。オファーがあれば「目標にしていたキックは獲れたので、UNLIMITEDのルールでも盛り上げていけたら」と話す。最後には「応援してくれる人がいないと辞めてるぐらいプレッシャーに弱いので凄く応援してくれてありがとうございます」と感謝の言葉を並べた。