【W杯2026】「左足ぴょん」「イケイケどんどん」…本田圭佑、チュニジア戦も流行語級のフレーズ飛び出す “語録”を紹介
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が21日午後1時にキックオフされ、日本テレビ系で生中継された。後半でもゴールを連発し、ワールドカップ最多4得点を獲得した日本チームに、解説を務めたサッカー元日本代表MFの本田圭佑も大興奮。日テレサッカーの公式Xでは“本田語録”の数々が紹介された。
【動画】歴史的瞬間！日本代表がW杯最多4得点を獲得
日本4点目のゴール後に発した「イケイケどんどんやてこれ！」をはじめとして、飾らない本田の魅力が詰まった言葉が数多く伝えられている。
■本田語録
「とにかく今日は勝ち点3 まず今日勝つことが大事」
「（スタジアムは）思った以上にホーム。9.9割くらい日本ファンといってもいいかも」
「ファールない!?結構痛がってるよ！VARいけ！主張した方がいいよ」
「どんなシュートなの 鎌田さん？うま！左足ぴょんやって！」
「2ミリくらい入ってたと思いますよ」
「なんでやねん！日本ボールやん！」
「今日上田さん絶対点獲る気がするなぁ」
「（点を獲る時はご自身でわかりますか？）わかるようでわからない わからないようでわかる よくわかんないこと言ってますけど」
「今ね伊東純也さんが追い越したでしょ？無視して、パス出さへんのかいと思って、チャンス潰れたやんと思ったけど、この神シュート」
「彩艶さんウォーミングアップでペナまで蹴ってましたよ。40になってそんな蹴ったら怪我する。しゅんってなる」
「（本田選手もこのスタジアムで2度ほど試合したことありますが？）え？このスタジアムで？めっちゃ詳しいですね」
「（残り20分ほどの場面で）こんなこと言ったらあれですけど、今日は勝ちます。99.99999％勝ちます！」
「（冨安のシュートブロックを見て）説明しきれない。10分くらい今のブロックで話せる」
「（日本4点目のゴール後）イケイケどんどんやてこれ！」
【動画】歴史的瞬間！日本代表がW杯最多4得点を獲得
日本4点目のゴール後に発した「イケイケどんどんやてこれ！」をはじめとして、飾らない本田の魅力が詰まった言葉が数多く伝えられている。
「とにかく今日は勝ち点3 まず今日勝つことが大事」
「（スタジアムは）思った以上にホーム。9.9割くらい日本ファンといってもいいかも」
「ファールない!?結構痛がってるよ！VARいけ！主張した方がいいよ」
「どんなシュートなの 鎌田さん？うま！左足ぴょんやって！」
「2ミリくらい入ってたと思いますよ」
「なんでやねん！日本ボールやん！」
「今日上田さん絶対点獲る気がするなぁ」
「（点を獲る時はご自身でわかりますか？）わかるようでわからない わからないようでわかる よくわかんないこと言ってますけど」
「今ね伊東純也さんが追い越したでしょ？無視して、パス出さへんのかいと思って、チャンス潰れたやんと思ったけど、この神シュート」
「彩艶さんウォーミングアップでペナまで蹴ってましたよ。40になってそんな蹴ったら怪我する。しゅんってなる」
「（本田選手もこのスタジアムで2度ほど試合したことありますが？）え？このスタジアムで？めっちゃ詳しいですね」
「（残り20分ほどの場面で）こんなこと言ったらあれですけど、今日は勝ちます。99.99999％勝ちます！」
「（冨安のシュートブロックを見て）説明しきれない。10分くらい今のブロックで話せる」
「（日本4点目のゴール後）イケイケどんどんやてこれ！」