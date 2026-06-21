注目のイム様まで！ 300円でゲットできる、2026年6月発売「ONE PIECE めじるしアクセサリー4」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、バンダイの「ONE PIECE めじるしアクセサリー4」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
バンダイから2026年6月に発売される「ONE PIECE めじるしアクセサリー4」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
ONE PIECE めじるしアクセサリー4
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・手配書（ルフィ）
・海賊旗（麦わらの一味）
・船首（サニー号）
・麦わら帽子
・イム様※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「ONE PIECE めじるしアクセサリー4」が見逃せない！
バンダイから2026年6月に発売される「ONE PIECE めじるしアクセサリー4」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
TVアニメ『ONE PIECE』のめじるしアクセサリー第4弾が登場！TVアニメ『ONE PIECE（ワンピース）』より、大人気のめじるしアクセサリーシリーズに待望の第4弾が登場しました。自分の持ち物の可愛いアクセントとして大活躍する、キーホルダー・チャームタイプの商品となっています。ルフィの手配書やサニー号の船首といったファン必見のモチーフに加え、注目のイム様まで集めたくなる魅力的な全5種が展開されています。
詳細情報▼商品名
ONE PIECE めじるしアクセサリー4
▼メーカー
バンダイ
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・手配書（ルフィ）
・海賊旗（麦わらの一味）
・船首（サニー号）
・麦わら帽子
・イム様※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)