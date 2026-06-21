ONE OK ROCKが、11thアルバム『DETOX』を携えて2025年に開催したツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』より、8月31日に行われた横浜 日産スタジアム公演を収録したDVD＆Blu-rayを7月29日にリリースする。

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本作は、今春に世界公開された映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』から、映画には含まれなかった一部MCに加え、セットリスト全楽曲を余すところなく収録した完全版となる。

また、ツアーの裏側まで深く掘り下げた100ページにわたるブックレットが封入。ライブフォトをはじめ、ツアーへの熱い想いや、舞台裏のハプニングを赤裸々に明かしたメンバーソロインタビューが掲載される。

さらに、アルバム『DETOX』だけでなく、ツアーグッズやライブオープニングコンテンツのクリエイティブを牽引したRyota、Emil Öhlund、Junji Kumaharaの3人で語り合ったインタビューと撮り下ろし写真、Emil Öhlundによるデザインラフスケッチも初公開される。

なお、各販売店ごとに先着オリジナル購入者特典も用意されている。現在、本作の予約を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）