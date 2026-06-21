立ち技格闘技「KNOCKOUT」は21日、国立代々木競技場第2体育館で「KNOCK OUT.65〜THE KNOCK OUT2026〜」を行った。

KNOCK OUT−UNLIMITED61・5キロ契約3分3Rは大雅（29＝TRY HARD GYM）は福永輝（27＝フリー）を2R2分25秒KOで勝利した。

福永がいきなり跳び蹴り。大雅が冷静に対応する。2Rには大雅が左ボディー、左膝をボディーに叩き込み、最後はダメ押しの左ミドルでKOした。連続KO勝利の大雅は「最高です」と笑顔を見せた。

対戦相手には「ボクシングもやってうまいな。パンチで振ってくるのはわかったので止まったところがあったのでうまく膝を合わせられた」と作戦通りだった。会見では強さを見せると言っていただけに「自分も自信あったのでホッとしています」と安堵（あんど）していた。

今後は「60キロで3日で10キロを落としたので63キロでやりたい」と減量につらさを吐露。MMAは「ケガで組技ができなくてベストがこのルールだった。次は63キロでやりたい。体かわいそうなので」と階級を上げたい意向だ。リング上では「今月、結婚しました。もっと強くなっていくので楽しみにしてください」と一般女性と結婚したことを表明した。夫人とは知人の紹介で1年くらい交際してのゴールだった。今は食事の心配や体調管理などをしてくれてサポートしてもらい感謝していた。新婚1勝。「ほんと負けなくてよかった」と心から笑顔を見せていた。