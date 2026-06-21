サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグが行われ、日本のＦ組では、オランダがスウェーデンに５―１で大勝し、勝ち点を４に伸ばした。

オランダは１次リーグ第３戦でチュニジアと対戦する。

オランダ５―１スウェーデン

オレンジに染まった会場が何度も沸き返った。オランダは決定力不足の懸念を振り払うように、相手より少ないシュート１０本で効率よく得点を重ねた。先導したのは初先発のブロビーだ。

筋骨隆々の肉体を駆使したポストプレーと加速力が武器。５分の先制点はまさに真骨頂だった。相手を背負いながらＧＫからの長いボールを味方にぴたりと落とし、重戦車のごとくゴール前へ突進。ハクポの左クロスに合わせ、喜びを爆発させた。さらに１７分、右のドゥムフリースにパスが渡ると瞬時にＤＦの前に飛び込み、泥臭く追加点を決めた。

この日は７２分、代表通算で最多得点を誇るデパイと交代。故障明けのエース格も、状態は上向きだ。「インパクトを残せて最高の気分。全員が互いに強い結びつきを持ち、仲間のために戦える」とブロビー。ファンバステンやクライファートら時代を彩る名手がいた頃の華やかさはないが、準優勝３度の強国を上位に導くピースはそろいつつある。（林田晴樹）