◇MLB オリオールズ3-2ドジャース(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースが本拠地でオリオールズに3-2で敗戦。先発の山本由伸投手が試合を振り返りました。

初回無失点の立ち上がりを見せた山本投手でしたが、2回は連続ヒットから内野ゴロの間に1失点。4回にも連打からタイムリーを浴び、6回3失点で今季5敗目（7勝）となり、自身の連勝は4で止まりました。

2ストライクを取ったところから苦しむ場面があった山本投手は「ほんとちっちゃなことで落ちるところが緩やかになったり、当てやすいスプリットになったり、ちょっとタイミングが合えばすごく落ちたりというのもあるので、そこを探りながらいってたんですけど、今日はそこが少し苦戦しました」と振り返りました。

4回に2点を失った場面について「ボール先行した場面もありましたし、追い込んで決めきれないところもありましたし、ちょっとしたことではあるんですけど、それが失点だったりにつながるので、また反省して今日の試合をしっかり振り返って次につなげたいなと思います」と語りました。