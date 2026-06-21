【ニューヨーク＝山本貴徳、ロサンゼルス＝増田知基】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、収益機会を最大化する米国型の運営が顕著になっている。

広告機会の拡大やハーフタイムショー、需要を反映したチケット価格の設定などだ。チケットの高騰に加え、競技の流れが損なわれるとの懸念も出ている。

象徴的なのが、試合の前後半に１回ずつ設けられた３分間の飲水タイムだ。選手の暑さ対策として導入されたものだが、試合は実質的に四つの時間帯に区切られることになった。

放送局にとっては、アメリカンフットボールやバスケットボールのように、中継を中断せずにＣＭを流せる時間が増える。米ブルームバーグ通信によると、米国では飲水タイムの導入により、大会全体で８００本を超える追加広告枠が生まれる可能性があるという。

１５日にロサンゼルスで行われたイラン―ニュージーランド戦では、飲水タイムにビールの売り子を呼び止める観客の姿が見られた。売店でグッズや飲食を求めたりする人もおり、書き入れ時となっているようだ。

７月１９日の決勝では、本格的なハーフタイムショーが行われ、米歌手マドンナさんや韓国の男性グループ「ＢＴＳ」らが出演を予定する。スーパーボウル（米ナショナル・フットボールリーグの王座決定戦）を思わせる米国型の演出で、通常１５分のハーフタイムが長引く可能性もある。

国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は、今年の収入を約８９億ドル（約１兆４０００億円）と見込む。放送権料が約３９億ドルを占めるほか、スポンサー契約やチケット販売なども収益を押し上げる。前回カタール大会が開かれた２２年の収入は約５８億ドルで、５割超増える計算だ。

ＦＩＦＡの狙いには、北米市場での収益拡大がある。米国ではアメフトや野球、バスケットが巨大市場を築いている一方、サッカーはなお成長の余地が大きい。収益を競技環境や普及活動の資金に回し、サッカー人気を高めて、更なる収益拡大につなげたい考えだ。

ただ、反発もある。ロイター通信は、専門家の見方として、飲水タイムによる広告機会の拡大について、試合が途切れないことを特徴とするサッカーが「米国化」することへの懸念があるほか、広告が過剰になればファンの反発を招く可能性があると報じている。

チケット販売では、需要に応じて価格が変わるダイナミックプライシングが導入され、決勝戦の最安値は約１万１０００ドル（約１８０万円）になるなど、高騰している。

ＦＩＦＡのジャンニ・インファンティノ会長は１０日の記者会見で、今大会のチケットは最も安いもので６０ドルとなっていて、米国の主要スポーツと比べても大差ない価格だと反論した。さらに、「これより安く売れば、転売市場ではるかに高値がついていただろう。収入の１ドル１ドルがサッカーの発展に還元される」と述べ、理解を求めた。